إسرائيل تصعد غاراتها على غزة ومعارك ضارية في حي الزيتون وجباليا

واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة لليوم الـ 44، وسط اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الجيش المتوغلة في عدة محاور بالقطاع بينها حي الزيتون ومخيم جباليا.

وحسب مصادر فلسطينية، فقد استهدفت المقاتلات والمدفعية الإسرائيلية، منذ ساعات منتصف الليل حتى فجر اليوم الأحد، عدة مواقع في قطاع غزة، بما فيها المراكز الصحية والمدارس التابعة لوكالة "أونروا".

ونفذ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة في شمال قطاع غزة، في منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الإندونيسي ومخيم جباليا ومحيط مقبرة بيت لاهيا ومنطقة قليبو، فيما استهدف قصف مدفعي مسجد الأمين محمد والمنازل المجاورة متسببا في إصابات ودمار في المكان.

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وأفاد الإعلام الحكومي في غزة بإطلاق نار كثيف في محيط المستشفى المعمداني في مدينة غزة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "يتعمد قصف المناطق المزدحمة بالسكان لتهجيرهم".

وأشار مراسلنا إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الفصائل والقوات الإسرائيلية، لا سيما عند المحور الشرقي قرب حي الزيتون.

وتحدثت "سرايا القدس" عن اشتباكات مع القوات الإسرائيلية خلال الليل في محاور التقدم شمال قطاع غزة في بيت حانون واستهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "التاندوم" في منطقة الصفطاوي.

وتزامنت الغارات والقصف المدفعي مع انقطاع الاتصالات وعدم توفر معلومات واسعة عن أماكن الاستهداف وأعداد القتلى والإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل وإصابات العشرات بالغارات والقصف الذي طال فجر اليوم الأحد، مناطق مأهولة ومربعات سكنية.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر طبي في غزة أن 31 شخصا لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية استهدفت منازل وسط قطاع غزة الليلة الماضية.

وأشارت تقارير إلى سقوط قتلى وجرحى جراء سلسلة الغارات التي استهدفت منازل ومساجد بمنطقة تل الزعتر وكذلك مبنى سكنيا في حي اليرموك، فيما لقي 15 فلسطينيا مصرعهم فجر اليوم الأحد بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته في غزة "جوا وبحرا وبرا"، مشيرا إلى قيام المقاتلات بتدمير بنى تحتية عديدة لـ"حماس" في جباليا والزيتون وبيت لاهيا والقضاء على "عدد كبير" من عناصرها.

تتواصل عمليات جيش الدفاع في قطاع غزة جوًا وبحرًا وبرًا: القوات تواصل تصفية مخربين بينما تحيّد السفن الصاروخية التهديدات البرية.



قامت الطائرات المقاتلة التابعة لجيش الدفاع بتدمير بنى تحتية ارهابية عديدة لحماس في جباليا والزيتون وبيت لاهيا.



على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، قضى… pic.twitter.com/MmRwgxCVJK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2023

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قوات من لواء "ناحال"، مدعومة بالدبابات والطيران، اشتبكت مع مقاتلي "حماس" في ضواحي جباليا.

وذكر الجيش أن صواريخ تابعة له استهدفت بـ"آلاف الذخائر" مواقع تابعة لـ"حماس" على طول شواطئ قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، عن مقتل جنديين آخرين له في معارك شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة جندي في دورية مظليين بجروح خطيرة في شمال القطاع.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ12000 قتيل.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 380 جنديا.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية