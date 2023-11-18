حكومة غزة: 12300 شهيد منهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة جراء عدوان إسرائيل على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن 12300 ضحية بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له: "أسفر العدوان الإسرائيلي عن 12300 شهيد بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة".

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وأضاف: "عدد الإصابات الإجمالي تجاوز 30 ألف إصابة في صفوف الفلسطينيين جرّاء العدوان الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة إسرائيلية على منزلهم بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 نفرا من عائلة أبو حبل من المخيم.

وفي اليوم الـ43 من الحرب في غزة يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع في الوقت الذي تواصل فيه الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا.

بدوره، وصف القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان الجيش الإسرائيلي بأنه "أكبر منظمة إرهابية ونازية في العالم وأنه ينفذ جرائمه بالشراكة مع أمريكا والصمت الدولي".

وحذّر القيادي في حركة حماس، من أن الصمت الدولي على المجازر في قطاع غزة سيدفع الأمور لفصول جديدة من الصراع لا يمكن توقعها ولا السيطرة عليها.

المصدر: RT