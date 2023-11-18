وزارة الصحة في غزة: مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة إسرائيلية بمخيم جباليا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت عن مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة إسرائيلية على منزلهم بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 نفرا من عائلة أبو حبل من المخيم.

إقرأ المزيد

وكان مسؤول في الوزارة أفاد لوكالة فرانس برس في وقت سابق السبت بمقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في غارة أخرى على مخيم جباليا استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.

كما سقط 200 شخص بين قتيل وجريح في قصف القوات الإسرائيلية لمدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا شمال غزة.

وقالت حركة حماس في بيان إدانتها للمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل "مجزرة الفاخورة تضاف لمئات المجازر التي ارتكبها الاحتلال بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية وبعجز وصمت دولي معيب.. النازيون الجدد يرتكبون مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين".

وشددت حماس "على عزمها البقاء على الأرض مهما فعلت وارتكبت إسرائيل من مجازر وجرائم، مشددة على أن تل أبيب ستحاسب على مجزرتها في مدرسة الفاخورة وجرائمها المتواصة بحق الأطفال والمدنيين".

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات المجازر الجماعية المتلاحقة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والتي كان آخرها المجزرة بمدرسة الفاخورة المليئة بالنازحين قسرا.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق من اليوم استهدفت المدفعية الإسرائيلية مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحين شمال قطاع غزة وخلفت قتلى وجرحى.

وفي اليوم الـ43 من الحرب في غزة يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع في الوقت الذي تواصل فيه الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة مساء الجمعة "إن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي أن من بين الضحايا 5 آلاف طفل، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 3750 مفقودا في قطاع غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل أكثر من 1400 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 372 جنديا.

المصدر: RT + أ ف ب