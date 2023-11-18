نائب رئيس "الكنيست" الإسرائيلي يدعو لحرق غزة

دعا نائب رئيس "الكنيست" الإسرائيلي وعضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن فيه نسيم فاتوري، إلى حرق قطاع غزة.

ونشر النائب المتطرف عن حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تدوينة بالعبرية على حسابه على "أكس" قال فيها "كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك".

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضي، وضع موقع "إكس" ملاحظة تحذيرية عليها حيث قام النائب الإسرائيلي بحذف التدوينة، ونشر أخرى قال فيها "لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون".

לא להכניס דלק, לא להכניס מים עד שהחטופים חוזרים! — ניסים ואטוריNissim Vaturi🇮🇱 (@nissimv) November 17, 2023

وكان نسيم فاتوري قد طالب في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بترحيل الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم وعلى رأسها اسكتلندا.

وأوضح فاتوري أنه في حال مجيء رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف، نطلب منه استقبال أهالي غزة ونفتح له ميناء غزة ونجلب له السفن لترحيلهم.

"להעביר אותם לסקוטלנד": הפתרון של ח"כ ניסים ואטורי לתושבי עזהhttps://t.co/UICjjOrE5l — מעריב אונליין (@MaarivOnline) November 12, 2023

المصدر: RT