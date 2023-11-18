"حماس" تتحدث عن أكبر منظمة إرهابية ونازية في العالم تتعاون مع واشنطن

وصف القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان الجيش الإسرائيلي بأنه "أكبر منظمة إرهابية ونازية في العالم وأنه ينفذ جرائمه بالشراكة مع أمريكا والصمت الدولي".

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي دوري مخصص للوقوف على تطورات الوضع في قطاع غزة عقده في العاصمة اللبنانية بيروت: "الجيش الإسرائيلي هو أكبر منظمة إرهابية ونازية في العالم، والمجازر والإبادة والتجويع وقصف المستشفيات والإجرام كله جرائم نفذها الاحتلال بالشراكة مع الولايات المتحدة والصمت الدولي".

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وحذر القيادي في حركة حماس، من أن الصمت الدولي على المجازر في قطاع غزة سيدفع الأمور لفصول جديدة من الصراع لا يمكن توقعها ولا السيطرة عليها.

وأكد حمدان أن "مجاهدي القسام يثخنون جراح جيش الاحتلال ويكبدونه خسائر كبيرة"، مضيفا، "أننا سنبقى في الميدان ولن نغادر مهما بلغ إرهاب الاحتلال، وشعبنا لن يقبل وصاية من أحد، وهو وحده الذي سيقرر مصيره بنفسه".

وسقط اليوم 200 قتيل بقصف إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا.

كما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس اليوم السبت عن سقوط 32 قتيلا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة استهدفت منزلا في مخيم جباليا

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ43، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار كامل على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

المصدر: RT