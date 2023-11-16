"حماس": الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية ما حدث في مستشفى الشفاء

أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية ما حدث في مجمع الشفاء بقطاع "غزة" لأنها وفرت غطاء كاملا "لجريمة الحرب الإسرائيلية".

وقال حمدان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "نطالب منذ أسبوعين بتشكيل لجنة دولية للاطلاع على كذب رواية الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء ومستشفيات قطاع غزة".

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وأضاف: "اتضح للقاصي والداني كذب الاحتلال وأمريكا حول مستشفى الشفاء، ولا يُعقل تخزين أسلحة بجوار أجهزة الرنين المغناطيسي في أي مستشفى كما يزعم الاحتلال، وجنود الاحتلال هم الذين أدخلوا الأسلحة المزعومة في صناديق إلى مستشفى الشفاء، وهذه مسرحية هزلية نفذها الاحتلال وهي فضيحة له أيضا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم فجر أمس الأربعاء مستشفى الشفاء، معلنا أن "النتائج التي تم التوصل إليها، تثبت بشكل لا لبس فيه أن المستشفى استخدم عسكريا للإرهاب".

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أنه "خلال العملية، واجه الجنود الاسرائيليون العديد من الإرهابيين وقضوا عليهم. وأنه تم العثور في إحدى الغرف على معدات تكنولوجية فريدة ومعدات قتالية ومعدات عسكرية، وفي إدارة أخرى تم العثور على مقر عمليات ومعدات تكنولوجية تابعة لحماس".

وأكد المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن الجيش الإسرائيلي ارتكب انتهاكات ضد المدنيين في مستشفى الشفاء، وقام بتفتيش المرضى والأطباء والمرافقين وجردهم من ملابسهم.

المصدر: RT