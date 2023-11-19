غزة.. 15 قتيلا بقصف إسرائيلي لمخيم النصيرات وخان يونس

لقي 15 فلسطينيا مصرعهم فجر اليوم الأحد بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزلين في مخيم النصيرات وخان يونس في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "وفا".

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وأفادت "وفا" بمقتل 13 شخصا بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة زهد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن مقتل سيدة وطفلتها وإصابة آخرين، جراء قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبي في جنوب شرق خان يونس.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت عن مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا في غارة إسرائيلية على منزلهم بمخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل طفلين، مساء السبت، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا في شرق مدينة رفح.

وحسبما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة السبت، فإن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن 12300 قتيل بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.

المصدر: "وفا"