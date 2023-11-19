"كتائب شهداء الأقصى" تعلن تسليم أسرى إسرائيليين بسرية ونجاح تام

أعلنت كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح أنها تمكنت من تسليم بعض الأسرى الإسرائيليين لجهة الاختصاص خلال الفترة السابقة بكل سرية ونجاح .

وأكدت الكتائب أن مقاتليها هاجموا القوات الإسرائيلية وآلياته على عدة محاور خلال الـ48 ساعة الماضية.

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وأضافت: "استهدف مقاتلونا على محور شارع النصر ناقلة جند بقذيفة مما أدى إلى تدميرها".

وتابعت: "هاجمت وحدة مشتركة بين مقاتلي "كتائب الأقصى" ومقاتلي "سرايا القدس" 3 آليات مدرعة وجنود متحصنين في مبنى على محور الشيخ رضوان بقذائف وأسلحة فردية ومتوسطة. وأكد مقاتلونا تحقيق إصابات مباشرة وقاتلة في صفوف العدو".

وشددت على أن مقاتليها ما يزالون "يخوضون حرب شوارع بكل ثبات وإيمان بالنصر حتى دحر آخر جندي للاحتلال عن أرضنا الطاهرة".

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين في المعارك الدائرة في قطاع غزة. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 385.

المصدر: RT