الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط وجندي في صفوف قواته (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الجيش مقتل 3 عناصر بمعارك شمال غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 385.

تجدر الإشارة إلى أن أسماء الضباط والجنود القتلى لا تعلن إلا بعد سماح الجيش الإسرائيلي بذلك.

هذا، وكان مدير مقبرة "جبل هيرتسيل العسكرية" قد كشف عن الأعداد الكبيرة التي تم دفنها من جنود الجيش الإسرائيلي جراء المعارك التي يخوضها في قطاع غزة.

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وقال دافيد أورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية "نحن نمر الآن بفترة كل ساعة هناك جنازة.. كل ساعة ونصف الساعة الساعة جنازة.. طلب مني فتح عدد كبير من القبور.. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة لليوم الـ 44، وسط اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الجيش المتوغلة في عدة محاور بالقطاع بينها حي الزيتون ومخيم جباليا.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 12 ألف قتيل بينهم 5 آلاف طفل وأكثر من 3 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب 75 في المئة منهم أطفال ونساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، إلى جانب مقتل 378 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT