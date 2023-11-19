"أمر فظيع ومرعب".. الأمم المتحدة تحدد نسبة النساء والأطفال بين ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن حوالي 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال.

وكتب صندوق الأمم المتحدة لسكان الدول العربية، في تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس" أن "النساء والأطفال الفلسطينيين يستحقون الحياة".

وأضاف أن "النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية.. أوقفوا إطلاق النار الآن".

وفي وقت سابق، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بيانا أكد من خلاله أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أكثر من 1330 مجزرة.

وجاء في البيان: "بلغ عدد إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من 1330 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6000 مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات ويمنع الاحتلال أحدا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4000 طفل وامرأة".

وتابع البيان: "وبلغ عدد الشهداء أكثر من 13000 شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل، و3500 امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف، كما واستشهد 22 من رجال الدفاع المدني، واستشهد كذلك 60 صحفيا، كان آخرهم استشهاد الصحفي الأستاذ بلال جاد الله "رئيس مؤسسة بيت الصحافة"، رحمه الله ورحم كل الشهداء الأبرار. فيما بلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا كليا 83 مسجدا، وبلغ عدد المساجد المدمرة تدميرا جزئيا 166 مسجدا، إضافة إلى استهداف (3) كنائس".

المصدر: وفا