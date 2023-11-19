الحوثيون يحتجزون سفينة إسرائيلية.. حرب غزة تتوسع

أعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية العميد يحي سريع الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني، متوعدًا بمواصلة العمليات اليمنية ضد الأهداف الإسرائيلية

حتى إنهاء المذابح ضد على المدنيين والأبرياء في قطاع غزة..

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وأكد المتحدث في بيانه أن عمليات القوات المسلحة اليمنية تهدد حصرا السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين دون غيرها، وأن بقية سفن العالم تمر بحرية تامة في الممر البحري، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إذا كان حريصا على أمن واستقرار المنطقة وعدم توسيع الصراع بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة..

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن السفينة بريطانية وتديرها شركة يابانية واختطفها الحوثيون بناء على نزوة إيرانية حسب وصفه..

بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعليقا على اختطاف السفينة في البحر الأحمر إنه حادث خطير على المستوى العالمي.. فما دلالات هذه الخطوة اليمنية؟ وما انعكاساتها على صعيد توسيع رقعة الصراع في المنطقة؟