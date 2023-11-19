تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق عن غزة وإسرائيل والقضية الفلسطينية تتصدر مواقع التواصل

تصدرت تصريحات رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل عن "أحداث غزة وإسرائيل" خلال مشاركته بحوار المنامة في البحرين، السبت، مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفيصل خلال كلمته: "أدين بشكل قاطع استهداف حماس للأهداف المدنية وأدينها على تقديم العذر لهذه الحكومة الكريهة لتطهير غزة عرقيا من سكانها وتدميرهم بشكل كامل وأدينها على تقويض السلطة الفلسطينية وأدينها لتخريبها محاولة السعودية الوصول لحل سلمي للشعب الفلسطيني. ولكن بشكل متساو أدين قصف إسرائيل العشوائي للمدنيين الأبرياء وأدين الساسة الغربيين على بكائهم حينما يقتل الإسرائيليون على يد الفلسطينيين ويرفضون مجرد التعبير عن الحزن حينما يقتل الإسرائيليون الفلسطينيين".

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ورأى أن "هذه الحرب نقطة تحول في عملية البحث الجاد عن حل عادل للقضية الفلسطينية يتعامل مع جذور هذا الصراع".

الأمير تركي الفيصل وكلمة للتاريخ pic.twitter.com/ezXp0A96B5 — رشود الخريف (@RushoodAlKhraif) October 17, 2023

هذا المقطع الجديد انتشر جدا وهو لرئيس المخابرات العامة السابق، 🇸🇦 الامير تركي الفيصل، في معهد 🇺🇸بيكر الدولي، هذه نسخة ترجمتها.



كلامه موزون جدا وواقعي وشرس؛



وبه ادان النفاق الغربي🇺🇸🇪🇺، والتعاطي مع الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني، وايضا شرشح في حماس ووصف ما فعلته للعزل والنساء بغير… pic.twitter.com/vLAF0sBIv9 — ﮼ابوخالد (@AzeezLazez) October 18, 2023

قمت بترجمة حديث سمو الأمير #تركي_الفيصل عن أحداث #غزة و #إسرائيل، وأعتقد أنه أفضل حديث متوازن تاريخياً وسياسياً مع هذه القضية #ترجمة_لبيبpic.twitter.com/msDdb5uiV0 — لبيب (@Labeebhubb) October 18, 2023

الأمير #تركي_الفيصل:

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الحرب الإسرائيلية على فلسطين ليست سوى تذكير بالنفاق والمعايير المزدوجة لأولئك الذي يدعون أنهم حماة ما يسمونه النظام الدولي وحقوق الإنسان وغيرها. pic.twitter.com/LQiLRcFjFn — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) November 18, 2023

رئيس استخبارات المملكة العربية السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل آل سعود 🇸🇦 في حوار المنامة 🇧🇭 2023:



🚨 "لقد فشلنا جميعا في حل القضية الفلسطينية والحرب هي أعراض هذا الفشل" 🇵🇸



🚨 "من الواضح أنه بدون الوفاء بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، لن تكون هذه المنطقة في سلام أبدا" pic.twitter.com/B5bQwosAky — أحداث سياسية (@rzc_o8) November 18, 2023

الأمير تركي الفيصل مدير المخابرات #السعودية الأسبق يدين حماس واسرائيل على ما يحصل في غزة ويدين تحويل إسرائيل الاموال القطرية لحماس رغم انها تسميها "منظمة ارهابية" في ندوة في معهد بيكر بمناسبة مرور نصف قرن على الحظر النفطي. pic.twitter.com/M3aJtO1ex8 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) October 17, 2023

المصدر: RT