إعلام عبري: عشرات الآلاف في باكستان يدعون إلى الجهاد ضد إسرائيل

تظاهر عشرات الآلاف في باكستان في مدينة لاهور بشرق البلاد احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة، بحسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكتبت الصحيفة: "ووسط الشعارات المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، يدعو الحشد المشحون عاطفيا أيضا إلى الجهاد ضد إسرائيل".

ويسير المتظاهرون، وبينهم نساء وأطفال، لعدة كيلومترات للوصول إلى موقع التجمع، حاملين لافتات تحمل شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة ودعما للفلسطينيين.

ويقول السيناتور سراج الحق، إن المسيرات المستمرة لدعم الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم توقظ حكومات العالم وتعطي صوتا للأبرياء.

ومشيرا إلى أن القرارات والكلمات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي لن تجدي نفعا، وعلى حكام المسلمين "أن ينهضوا ويكفوا يد المعتدي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نظم الآلاف مسيرات حاشدة في مدينة كراتشي الساحلية والعاصمة إسلام أباد.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل