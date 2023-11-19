للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام.. "المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن استهداف قاعدة "حرير"

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق اليوم الأحد، أن مقاتليها ضربوا بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" الجوية التي تحتضن قوات أمريكية، في شمال العراق.

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وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر".

يأتي ذلك بعد أن قام الفصيل يوم الجمعة باستهداف ذات القاعدة، بالإضافة إلى قاعدة "عين الأسد" في الأنبار وقاعدة "تل بيدر" في أراضي الحسكة السورية.

كما أعلنت "المقاومة الإسلامية" قصف قاعدة قوات الجيش الأمريكي "التنف" على الأراضي السورية بمسيرة أمس السبت.

وأعلنت الدفاع الأمريكية الخميس الماضي أن 58 هجوما استهدفت القوات الأمريكية من قبل من وصفهم بـ"وكلاء إيران في العراق وسوريا" منذ 17 أكتوبر الماضي، موضحة أن 27 من الهجمات وقعت في العراق، بينما وقعت 31 أخرى في سوريا.

وذكر البنتاغون في وقت سابق أن نحو 60 جنديا أمريكيا أصيبوا جراء تلك الهجمات.

المصدر: RT