وزير الخارجية التركي يضع شرطا واحدا لقطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن تركيا قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ولكن من أجل ذلك يجب على العديد من الدول في العالم اتخاذ هذا القرار في وقت واحد.

وقال فيدان في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "منذ بداية الصراع، اتخذنا موقفا مبدئيا، يجب اتخاذ القرارات في وقت واحد من قبل العديد من الدول الإسلامية ودول العالم، حتى في أمريكا اللاتينية، حتى تكون أكثر قوة".

ووفقا لفيدان، تمت مناقشة قطع العلاقات مع إسرائيل، لكن أنقرة "تركز على الحلول المشتركة، ولا يوجد سقف لتصرفاتنا".

في اليوم الـ43 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

المصدر: نوفوستي