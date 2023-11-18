 
مباشر
بالتفاصيل

مجزرة في مدرسة الفاخورة بغزة.. إسرائيل تستهدف الأونروا مجددا

أخبار العالم العربي

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wg00

قتل أكثر من مئتي فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال جراء قصفٍ إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في جباليا شمال قطاع غزة..

يأتي ذلك بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمدرسة تل الزعتر التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا، ما أسفر عن مقتل خمسين شخصا، كما أفاد مراسلنا بمقتل أكثر من خمسين آخرين في قصفِ مربع سكني في مخيم جباليا..
مأساة إنسانية تتفاقم في قطاع غزة في ظل استمرار القصف وانعدام الوقود والغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب وخروج المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل فضلا عن الإجلاء القسري للمرضى والمصابين من مستشفى الشفاء وهو ما تسبب في الكثير من حالات الوفاة ووصفته الخارجية الفلسطينية بالابادة..

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا