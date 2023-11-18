مجزرة في مدرسة الفاخورة بغزة.. إسرائيل تستهدف الأونروا مجددا

قتل أكثر من مئتي فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال جراء قصفٍ إسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في جباليا شمال قطاع غزة..

يأتي ذلك بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمدرسة تل الزعتر التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا، ما أسفر عن مقتل خمسين شخصا، كما أفاد مراسلنا بمقتل أكثر من خمسين آخرين في قصفِ مربع سكني في مخيم جباليا..

مأساة إنسانية تتفاقم في قطاع غزة في ظل استمرار القصف وانعدام الوقود والغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب وخروج المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل فضلا عن الإجلاء القسري للمرضى والمصابين من مستشفى الشفاء وهو ما تسبب في الكثير من حالات الوفاة ووصفته الخارجية الفلسطينية بالابادة..

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