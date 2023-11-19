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"أنا دمي فلسطيني".. باسم يوسف يفاجئ جمهوره في أستراليا بـ"الدبكة"

أخبار العالم العربي

RT
باسم يوسف يفاجئ جمهوره في أستراليا
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اختتم الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف عرض الـ"ستاند آب كوميدي" الذي أُقيم في دار الأوبرا في مدينة سيدني الأسترالية بمفاجأة لاقت استحسانا كبيرا من أكثر من 2000 شخص حضروا العرض.

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وفي التفاصيل، طلب باسم يوسف من الجمهور إخراج هواتفهم وتصوير هذا الجزء عبر الفيديو ونشره على أوسع نطاق.

وفاجأ باسم يوسف جمهوره بالعلم الفلسطيني وأداء الدبكة الفلسطينية على أنغام "أنا دمي فلسطيني" للفنان محمد عساف.

وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهد العرض الكوميدي في سيدني إقبالا كبيرا من جانب أبناء الجالية العربية والمهاجرين.

المصدر: RT

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