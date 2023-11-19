الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وقرى ومخيمات في الضفة الغربية، صباح اليوم الأحد، وشرعت بأعمال تجريف، تخللتها اشتباكات أسفرت عن وقوع ضحايا في مناطق متفرقة.

واقتحم جنود مشاة وجيبات وآليات إسرائيلية مخيم بلاطة في نابلس، واعتلوا أسطح عدد من البنايات، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية قامت بتفجير مقر حركة فتح في المخيم، وأجزاء من صرح الشهداء، ومركبة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان.

كما قالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها الطبية استلمت جثة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي توفي عقب إصابته برصاص إسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين، واستلمت جثة شاب، في مخيم الدهيشة للاجئين، قضاء بيت لحم، بعد أن منعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول له، عقب إصابته بالرصاص الحي في الرأس، وفق ما ذكره موقع "عرب 48".

وأصيب 7 شبان فلسطينيين بالرصاص الإسرائيلي خلال المواجهات العنيفة التي تزامنت مع اقتحام جنين ونابلس وطوباس ومخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، وفق موقع "عرب 48".

قوة كبيرة من جيش الاحتلال تتوجه من مخيم بلاطة نحو حاجز بيت فوريك شرق نابلس. pic.twitter.com/U9ELP05njB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2023

قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقين قرب جنين. pic.twitter.com/v3mmshmqP6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2023

اشتباكات متواصلة بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها. pic.twitter.com/7fUvAXOQWk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 19, 2023

المصدر: RT