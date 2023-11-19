العاهل الأردني: سنتخذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي حول المشفى الأردني⁩ بغزة⁩

صرح العاهل الأردني عبدالله الثاني بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم الإسرائيلي في محيط ⁧ المستشفى الميداني الأردني⁩ في ⁧قطاع غزة⁩.

واطمأن العاهل الأردني عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع قائد قوة المستشفى العقيد ثائر الخطيب، على كوادر المستشفى الميداني الأردني غزة/76، وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى.

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وأكد أن الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم.

وجدد الملك التأكيد على "دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها كوادر المستشفى في خدمة وعلاج الأهل في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن هذه الجهود جزء من وقوف الأردن المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين".

وكان سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة قد أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى، الأربعاء الماضي، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلهم إلى قسم الطوارئ.

المصدر: RT