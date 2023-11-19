إيلون ماسك يرد بعنف على اتهامه بمعاداة السامية

وصف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اتهامات بعض وسائل الإعلام بأنه معاد للسامية بأنها كاذبة.

وكتب ماسك على منصته "إكس": "الأسبوع الماضي، كانت هناك مئات المنشورات الكاذبة في وسائل الإعلام تزعم أنني معاد للسامية. لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا".

إقرأ المزيد

وأضاف أنه يريد الأفضل فقط للبشرية ويتمنى مستقبلا مزدهرا للجميع.

واتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة السامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلا: "لقد قلت الحقيقة".

كما قررت شركة والت ديزني، وشركتا IBM وApple تعليق إعلاناتهما على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد تصريحات مالكها إيلون ماسك بشأن اليهود.

المصدر: نوفوستي