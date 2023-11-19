 
مباشر

إيلون ماسك يرد بعنف على اتهامه بمعاداة السامية

أخبار العالم

إيلون ماسك يرد بعنف على اتهامه بمعاداة السامية
Globallookpress Ron Sachs
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wg5c

وصف الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اتهامات بعض وسائل الإعلام بأنه معاد للسامية بأنها كاذبة.

وكتب ماسك على منصته "إكس": "الأسبوع الماضي، كانت هناك مئات المنشورات الكاذبة في وسائل الإعلام تزعم أنني معاد للسامية. لا شيء أبعد عن الحقيقة من هذا".

إقرأ المزيد
بعد اتهامه بمعادة السامية.. إيلون ماسك يغير سياسة منصته ويضيق الخناق على
بعد اتهامه بمعادة السامية.. إيلون ماسك يغير سياسة منصته ويضيق الخناق على "داعمي فلسطين"

وأضاف أنه يريد الأفضل فقط للبشرية ويتمنى مستقبلا مزدهرا للجميع.

واتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة السامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلا: "لقد قلت الحقيقة".

كما قررت شركة والت ديزني، وشركتا IBM وApple تعليق إعلاناتهما على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" بعد تصريحات مالكها إيلون ماسك بشأن اليهود.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا