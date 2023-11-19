الخارجية الروسية تعلن إجلاء 120 روسيا من قطاع غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية إجلاء 120 روسيا، بينهم 68 قاصرا، من قطاع غزة في 19 نوفمبر.

وقالت الخارجية في بيان: "وصلت مجموعة أخرى من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة (120 شخصا، بينهم 68 قاصرا) من منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى موسكو على متن رحلة خاصة لوزارة الطوارئ الروسية من القاهرة".

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق بأنها تعمل على نقل 117 شخصا آخرين من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة على متن طائرة تابعة لها من مصر إلى موسكو.

وتواصل وزارة حالات الطوارئ الروسية، بالتعاون مع وزارة الخارجية الروسية، العمل على إجلاء الروس، الذي بدأ في 12 نوفمبر الجاري.

المصدر: RT