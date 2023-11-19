الصحة الفلسطينية: 30 طفلا حديث الولادة تم نقلهم لتلقي العلاج في مصر

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية أسماء 30 طفلا فلسطينيا حديثي الولادة تم نقلهم من مستشفى الشفاء إلى مستشفى تل السلطان برفح تمهيدا لنقلهم إلى مصر لتلقي العلاج.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أسماء الأطفال الذين سينقلون إلى مصر لتلقي العلاج، داعية أهالي الأطفال التوجه على وجه السرعة إلى مستشفى تل السلطان برفح للتعرف على أطفالهم، مشيرة لإمكانية السماح بمرافقة أمهاتهم أو ذويهم بالسفر معهم.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى إغلاق الحضانات وغيرها من المعدات الأخرى، بينما نفذ الطعام والماء والإمدادات الطبية مع حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدور أدهانوم قد قال إن الرضع المرضى قد تم إخراجهم من المستشفى مع 6 من العاملين في الصحة و10 من أفراد عائلاتهم.

وقال إنه تم أخذهم إلى مستشفى في مدينة رفح جنوب غزة ويتلقون الرعاية العاجلة.

وزار فريق من منظمة الصحة لعالمية المستشفى يوم السبت، وقال إن 291 مريضا لا يزالون به، بينهم الأطفال، وأطفال مصابون إصابات خطيرة وآخرون يعانون من إصابات تعيقهم عن الحركة.

المصدر: اليوم السابع