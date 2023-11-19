نتنياهو يحمّل طهران مسؤولية احتجاز الحوثيين لسفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر (صور)

حمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران مسؤولية اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر والتي اقتادها الحوثيون اليوم الأحد واحتجزوها، معتبرا أنها "نزوة إيرانية".

وفي بيان له ردا على احتجاز السفينة قال مكتب نتنياهو إن السفينة بريطانية، وتديرها شركة يابانية "اختطفتها ميليشيا الحوثي في اليمن بناء على نزوة إيرانية".

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بعد تمكن القوات اليمنية من السيطرة على سفينة الشحن الإسرائيلية جالكسي لايدر، فإن اليمنيون أصبحوا فعلياً قوة مؤثرة في مسار الحرب.

السفينة مخصصة لنقل المركبات المدنية والعسكرية طولها يتجاوز 180 متر وسعرها اكثر من 55 مليون دولار. pic.twitter.com/cdlEWaCTu6 — الصين بالعربية (@mog_china) November 19, 2023

وأشار البيان إلى أن طاقم السفينة كان يضم 25 فردا من أوكرانيا وبلغاريا والفلبين والمكسيك، ولم يكن على متن السفينة أي من الإسرائيليين.

وأضاف البيان: "هذا عمل آخر من أعمال الإرهاب الإيراني يعبر عن قفزة إلى الأمام في العدوان الإيراني ضد مواطني العالم الحر، كما ويخلق تداعيات دولية عندما يتعلق الأمر بأمن طرق الشحن الدولية".

Reports of the Houthi group hijacking an Israeli ship, 'Galaxy Leader', with 22 people on board. pic.twitter.com/6YN4EAPiod — IntelSky (@Intel_Sky) November 19, 2023

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر في حكومة صنعاء بأن قواتها احتجزت سفينة نقل اسرائيلية كانت تبحر في البحر الأحمر.

من جانبه اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر "حادثا خطيرا على المستوى العالمي".

وأضاف أن "السفينة ليست اسرائيلية بل سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي".

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وأيضا، أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، في بيان إنه "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادة الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + RT