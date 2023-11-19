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مالكها إسرائيلي.. الحوثيون يستولون على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" بالبحر الأحمر

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مالكها إسرائيلي.. الحوثيون يستولون على سفينة الشحن
RT / wikipedia.org / NASA
مضيق باب المندب
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لم تمر ساعات على آخر تهديد حوثي بشأن استهداف كل سفنينة تحمل علما إسرائيليا أو تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية، حتى ورد نبأ الاستيلاء على واحدة تعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي.

وتحمل السفينة التي استولى عليها الحوثيون بالبحر الأحمر يوم السبت اسم "غالاكسي ليدر".

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وذكرت وسائل إعلام أن ملكية السفينة تعود إلى رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السفينة خاصة بشحن السيارات، وترفع علم جزر باهاماس.

وقالت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن موقع "أكسيوس" الأمريكي إن السفينة كان على متنها 52 شخصا.

وحسب مواقع تتبع السفن، فإن سفينة شحن السيارات لم تبلغ عن موقعها منذ يوم السبت.

ووفقا لتلك المواقع المختصة فإن آخر رصد للسفينة كان في البحر الأحمر بتاريخ 18 نوفمبر 2023 على الساعة 14 و36 دقيقة.

مالكها إسرائيلي.. الحوثيون يستولون على سفينة الشحن

وتظهر البيانات التي وثقها موقع "vessel finder" مسار السفينة، حيث انطلقت في الـ 11 من نوفمبر من ميناء كورفيز في تركيا ووصلت يوم 15 من الشهر ذاته إلى ميناء بور سعيد في مصر، وفي الـ 16 من نوفمبر وصلت السفينة إلى قناة السويس وغادرتها مساء اليوم ذاته على الساعة 20 و56 دقيقة.

وحسب البيانات البحرية كانت السفينة "غالاكسي ليدر" متوجهة إلى الهند، حيث كان من المتوقع أن تصل إلى ميناء بيبافاف الهندي يوم الخميس 23 نوفمبر أو فجر الجمعة 24 نوفمبر.

مالكها إسرائيلي.. الحوثيون يستولون على سفينة الشحن

وأكد مسؤولون إسرائيليون أن الحوثيين استولوا على السفينة المملوكة جزئيا لإحدى شركاتهم، وفقا لموقع "أكسيوس".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون مملوكة لشركة Ray Shipping لكنها مستأجرة لشركة يابانية، مبينة أنه لا يوجد إسرائيليون على متنها وجميع أفراد الطاقم يابانيون.

مالكها إسرائيلي.. الحوثيون يستولون على سفينة الشحن
مالكها إسرائيلي.. الحوثيون يستولون على سفينة الشحن

جدير بالذكر أن جماعة "أنصار الله" الحوثية، أعلنت يوم الأحد أنها ستستهدف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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