استطلاع: 70% من الناخبين الأمريكيين يعارضون طريقة تعامل بايدن مع الحرب الإسرائيلية في غزة

أظهر استطلاع أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" أن 70% من الناخبين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما يعارضون طريقة تعامل بايدن مع الحرب الإسرائيلية في غزة.

وجاء في نتائج الاستطلاع: "34% فقط من إجمالي الناخبين يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس".

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن، 51% من الناخبين الديمقراطيين يوافقون على طريقة تعامل بايدن مع الحرب، بينما يعارضها 59% من المستقلين و69% من الجمهوريين.

ويعتقد 51% من الديمقراطيين أن إسرائيل قد ذهبت أبعد من اللازم في حربها، مقابل 27% يقولون إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية مبررة، كما يعارض 49% من الديمقراطيين تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل.

وفي اليوم الـ44 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

المصدر:إن بي سي نيوز