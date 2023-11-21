 
مباشر
عاجل
نتنياهو بشأن صفقة تبادل الأسرى: نحرز تقدما وأتمنى أن تكون هناك أخبار سارة قريبا

حصريا لـ RT: هدنة 5 أيام قابلة للتمديد وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين

أخبار العالم

حصريا لـ RT: هدنة 5 أيام قابلة للتمديد وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين
Globallookpress Abed Rahim Khatibdpa
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wgj1

أكدت مصادر مقربة من حماس لمراسل RT منصور شومان تفاصيل التهدئة في قطاع غزة، حيث تضمنت هدنة 5 أيام قابلة للتمديد، وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

إقرأ المزيد
لافروف يعرض أمام اللجنة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض رؤية موسكو للأوضاع في غزة وسبل تسويتها
لافروف يعرض أمام اللجنة الوزارية المنبثقة عن قمة الرياض رؤية موسكو للأوضاع في غزة وسبل تسويتها

وحسب المصادر فإن إسرائيل سوف تسحب قواتها إلى الأطراف، وتفتح ممرا بين شمال وجنوب القطاع، وسيتم فتح معبر رفح وسيسمح بدخول المساعدات الإنسانية، ولن تكون هناك مسيرات إسرائيلية.

ردا على ذلك سوف تطلق حركة "حماس" سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قد أعلن اليوم الثلاثاء أن الحركة "تقترب من التوصل إلى اتفاق" على هدنة بينها وبين إسرائيل، حيث قال في رسالة مقتضبة نشرها حساب "حماس" على تطبيق "تليغرام" إن الحركة "سلمت ردها للأخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصل لاتفاق الهدنة".

على الأرض تستمر الحرب في قطاع غزة لليوم الـ 46 على التوالي حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع في وقت تواصل فيه الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، مع تزايد فرص التوصل إلى هدنة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا