الجيش الإسرائيلي يشن حملات دهم واعتقال في الضفة الغربية

شنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملات دهم واعتقال واعتداء على الممتلكات خلال اقتحامها مدنا وبلدات في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين، حيث اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها بلدة عرابة جنوب غربي جنين.

قوات الاحتلال تواصل محاصرة منزل في أريحا. pic.twitter.com/YE4BkFuKlu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 21, 2023

وفي نابلس، شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في محيط مخيم بلاطة شرق المدينة. كما اقتحمت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وشنت حملة دهم واعتقالات شملت أسرى محررين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة الخضر في مدينة بيت لحم واعتقلت فلسطينيا وصادرت مركبته.

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في قرية برقا شرق رام الله. pic.twitter.com/146rzhV0ZM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 21, 2023

وفي قرية عين يبرود شمال رام الله، قامت القوات الإسرائيلية بمداهمة منزل الأسير أمين عمران وقامت بتخريب محتوياته.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيا أصيب برصاص القوات الإسرائيلية وتم نقله إلى المستشفى.

اشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين فجر اليوم. pic.twitter.com/BnIr2zJBFE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 21, 2023

المصدر: RT