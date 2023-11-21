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الجيش الإسرائيلي يشن حملات دهم واعتقال في الضفة الغربية

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الجيش الإسرائيلي يشن حملات دهم واعتقال في الضفة الغربية
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شنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء حملات دهم واعتقال واعتداء على الممتلكات خلال اقتحامها مدنا وبلدات في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلامية فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين، حيث اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها بلدة عرابة جنوب غربي جنين.

وفي نابلس، شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات في محيط مخيم بلاطة شرق المدينة. كما اقتحمت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وشنت حملة دهم واعتقالات شملت أسرى محررين.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة الخضر في مدينة بيت لحم واعتقلت فلسطينيا وصادرت مركبته.

وفي قرية عين يبرود شمال رام الله، قامت القوات الإسرائيلية بمداهمة منزل الأسير أمين عمران وقامت بتخريب محتوياته.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن فلسطينيا أصيب برصاص القوات الإسرائيلية وتم نقله إلى المستشفى.

المصدر: RT

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