تحديث مستمر.. اشتباكات ضارية في بيت حانون والصفطاوي ومدينة غزة وجباليا والشاطئ وحي الزيتون

تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي في شمال بيت حانون ومنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، حيث نصبت كمينا محكما لتجمع جنود إسرائيليين وآلياتهم.

وبالتزامن مع الاشتباكات العنيفة أطلقت المقاومة صواريخ موجهة وقذائف "الياسين" من عيار 105، نحو آليات وتجمع للجنود الإسرائيليين أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

وتدور اشتباكات عنيفة في شارع الثورة قرب السفارة المصرية بمدينة غزة، وفي جباليا والشاطئ وحي الزيتون.

وأفاد مراسلنا بأن عددا من المحاور في شمال القطاع يشهد معارك شرسة وحرب شوارع ضارية أشدها غرب مدينة غزة.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن سلسلة غارات على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ومناطق خلف محطة توليد التيار الكهربائي غرب المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

كذلك استهدف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية غرب رفح ما أسفر عن إصابتين شخصين.

وأفاد مراسلنا في غزة بأن الطيران الحربي استهدف مساء اليوم الثلاثاء، منزلا لعائلة عيادة بمنطقة مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، كما قصف منزلا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما أدى إلى سقوط قتلى.

وأعلنت "سرايا القدس" أن مقاتلين تابعين لها اقتحموا في الساعة التاسعة من مساء الاثنين منزلا غرب حي الزيتون كان يتحصن به 3 جنود ومجند واحدة وقد أجهزوا عليهم من مسافة صفر.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أنه تمكن الليلة الماضية من تطويق مدينة جباليا في شمال قطاع غزة، حيث تم تدمير بنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية وقتل عدد من عناصرها.

يتبع ..