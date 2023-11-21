الجيش الإسرائيلي يعلن محاصرة جباليا شمالي غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن الليلة الماضية من تطويق مدينة جباليا في شمال قطاع غزة، حيث تم تدمير بنى تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية وقتل عدد من عناصرها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "الفرقة 162 استكملت الليلة الماضية تطويق جباليا، وعملت قوات مدفعية وطائرات سلاح الجو على تهيئة الميدان تمهيدا للقتال في منطقة جباليا. وهاجمت القوات أهدافا إرهابية بمساعدة الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة من دون طيار. بين الأهداف تمت مهاجمة ثلاث فتحات تحت أرضية في ضواحي جباليا تواجد فيها مخربون".

وأفاد بأن "قوات أخرى خاضت معارك في مواجهة مخربين في ضواحي جباليا، من خلال دبابات، وبمساعدة نيران الطائرات المسيرة من دون طيار. بالإضافة إلى ذلك، عثر المقاتلون على منصات إطلاق القذائف الصاروخية في المنطقة ودمروها".

وأضاف: "كما عملت قوات برية بالتعاون مع قوات خاصة شمالي جباليا من أجل فتح الطريق أمام قوات الفرقة وتحييد أهداف الإرهاب في المنطقة. المقاتلون قضوا خلال النشاط على مخربين باسناد جوي، وضبطوا وسائل قتالية تابعة للعدو في عدة أماكن، بما في ذلك في منازل سكنية وغرف أطفال، ودمروا فتحات أنفاق".

المصدر: RT