مراسلنا: مقتل مسؤول بحركة حماس في قصف إسرائيلي على جباليا

أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بمقتل مسؤول حركة حماس في جباليا مصطفى القانوع بقصف إسرائيلي استهدف منطقة شمال قطاع غزة.

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وقال المراسل، إن "مسؤول حركة حماس في جباليا، مصطفى القانوع أبو سائد، قتل بقصف القوات الإسرائيلية لمنطقة على جباليا شمال القطاع".

وكذلك، قتل عاطف القانوع أبو رجب، القيادي في الحركة وشقيق الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أنه "استكمل الليلة الماضية تطويق جباليا، وتدمير بنى تحتية".

وأشار في بيان، إلى أنه "عمل على تهيئة الميدان تمهيدا للقتال في منطقة جباليا، وهاجم أهدافا بينها ثلاث فتحات تحت الأرض في ضواحي جباليا".

وفي اليوم الـ46 على الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بالقطاع كما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة، في وقت تتزايد فرص التوصل إلى هدنة.

المصدر: RT