مقتل الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قصف إسرائيلي

قالت وسائل إعلام إن الإعلامي جمال محمد هنية الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قتل في قصف إسرائيلي يوم الثلاثاء.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أن الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قتل رفقة ابنته.

ويأتي ذلك بعد 10 أيام من مقتل الحفيدة الصغرى لإسماعيل هنية الطالبة رؤى همام، في قصف إسرائيلي استهدف منزل ذويها في قطاع غزة.

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هذا، وتتواصل العملية الإسرائيلية على غزة لليوم الـ 46 حيث يستمر قصف المستشفيات والمدارس والمخيمات، في حين تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الـ 14000 قتيل.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 390 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: وسائل إعلام