تعزيزات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، مدينة طولكرم في الضفة الغربية، بحسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وكتبت الوكالة: "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها".

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وفي بعض الأحياء والشوارع.

وأفادت أيضا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وداهم عددا من منازل المواطنين.

وأشارت إلى أن الجنود قاموا بإلقاء قنابل الصوت بين منازل المواطنين وهددوا أهالي قرية اللبن الشرقية بالمزيد من الإجراءات العسكرية والتنكيلية.

كما أوضحت أيضا أن الجيش اقتحم فجر السبت بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم، حيث داهمت منطقة الميدان وسط بلدة دير الغصون، وعلى طول الشارع الواصل بين البلدة وبلدة عتيل إضافة إلى سهل عتيل، وسط تمشيط واسع للأحياء والأراضي الزراعية المحيطة.

المصدر: وفا