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وسائل إعلام: اشتباكات عنيفة عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية (فيديو)

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وسائل إعلام: اشتباكات عنيفة عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية (فيديو)
RT
اشتباكات عنيفة عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية
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قالت وسائل إعلام فجر السبت إن مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، شهدت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحامها من قبل الأخيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة.

كما أشارت مصادر أخرى إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر قناصة في عدة مبان في مدينة طوباس.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شابا أصيب إصابة خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام المدينة.

هذا، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وفي بعض الأحياء والشوارع.

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وأفادت أيضا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وداهم عددا من منازل المواطنين.

وأشارت إلى أن الجنود قاموا بإلقاء قنابل الصوت بين منازل المواطنين وهددوا أهالي قرية اللبن الشرقية بالمزيد من الإجراءات العسكرية والتنكيلية.

كما أوضحت أيضا أن الجيش اقتحم فجر السبت بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم، حيث داهمت منطقة الميدان وسط بلدة دير الغصون، وعلى طول الشارع الواصل بين البلدة وبلدة عتيل إضافة إلى سهل عتيل، وسط تمشيط واسع للأحياء والأراضي الزراعية المحيطة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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