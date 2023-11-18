وسائل إعلام: اشتباكات عنيفة عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية (فيديو)

قالت وسائل إعلام فجر السبت إن مدينة طوباس شمال شرق الضفة الغربية، شهدت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحامها من قبل الأخيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الشرقية وسط إطلاق نار كثيف، وتحليق لطائرات الاستطلاع المسيرة في أجواء المدينة.

طوباس میں دراندازی کرنے ولے خنزیروں کے جتھوں پر حملے



اللہم انصر المجاھدین واحفظہم وسدد رمیہم pic.twitter.com/SQFYyeHivd — عبداللہ واحدی (@Abdullahwahide) November 18, 2023

كما أشارت مصادر أخرى إلى أن الجيش الإسرائيلي نشر قناصة في عدة مبان في مدينة طوباس.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن شابا أصيب إصابة خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام المدينة.

📷 إصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس#طوباسpic.twitter.com/puqarXYSk0 — ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) November 18, 2023

اشتباكات لا تتوقف تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس. pic.twitter.com/8GFipoyxXr — Joker (@DaoudHamdi47754) November 18, 2023

اشتباكات عنيفة بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس. pic.twitter.com/OJeyIwwiED — Joker (@DaoudHamdi47754) November 18, 2023

الاشتباكات العنيفة مع الاحتلال ما وقفت لحد الان في طوباس

الله يسلم الشباب ويحفظهم ويسدد رميهم pic.twitter.com/VZXzPrzYkW — Anas Daraghmeh (@AnasDaraghmeh2) November 18, 2023

شبان يشعلون الإطارات المطاطية لعرقلة اقتحام قوات الاحتلال في طوباس. pic.twitter.com/mj0FuwbXAu — Joker (@DaoudHamdi47754) November 18, 2023

عاجل|قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى مدينة طوباس في الضفة الغربية pic.twitter.com/S4adRv0o1c — Joker (@DaoudHamdi47754) November 18, 2023

هذا، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية حوسان غرب بيت لحم وتمركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وفي بعض الأحياء والشوارع.

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وأفادت أيضا بأن الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وداهم عددا من منازل المواطنين.

وأشارت إلى أن الجنود قاموا بإلقاء قنابل الصوت بين منازل المواطنين وهددوا أهالي قرية اللبن الشرقية بالمزيد من الإجراءات العسكرية والتنكيلية.

كما أوضحت أيضا أن الجيش اقتحم فجر السبت بلدتي دير الغصون وعتيل شمال طولكرم، حيث داهمت منطقة الميدان وسط بلدة دير الغصون، وعلى طول الشارع الواصل بين البلدة وبلدة عتيل إضافة إلى سهل عتيل، وسط تمشيط واسع للأحياء والأراضي الزراعية المحيطة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية