وكالة: قتلى ومصابون جراء قصف إسرائيلي لمقر حركة "فتح" شمال الضفة الغربية (فيديو)
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فجر السبت، إن خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب إنان آخران خلال قصف مسيرة إسرائيلية مقرا لحركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت الوكالة بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين وإلحاق أضرار كبيرة بالمكان.
ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو وثقت مكان القصف وطواقم الإسعاف أثناء عمليات الإنقاذ.
[ عاجل] استهداف مقر (حركة فتح ) داخل مخيم بلاطة.— الصباح (@assabahnews) November 17, 2023
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#الاجواء_الحلوة#كتائب_القسام… pic.twitter.com/jPyFl1JcSc
🚨🚨🚨#أنباء— رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) November 17, 2023
طائرة مسيرة تقصف حركة فتح في مخيم بلاطة pic.twitter.com/veVePZZCuA
#عاجل طائرة مسيرة للاحتلال نفذت عملية اغتيال لمجموعة من المقاومين في مخيم بلاطة بنابلس #طوفات_الاقصىpic.twitter.com/f3PnThoYaK— سالم ربيح (@SalemRopp) November 17, 2023
🔻 قصف جوي استهدف مقر حركة فتح داخل مخيم بلاطة في #نابلسpic.twitter.com/27mVyKDQ9Q— المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) November 17, 2023
المصدر: RT + "وفا"