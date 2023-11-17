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وكالة: قتلى ومصابون جراء قصف إسرائيلي لمقر حركة "فتح" شمال الضفة الغربية (فيديو)

أخبار العالم العربي

وكالة: قتلى ومصابون جراء قصف إسرائيلي لمقر حركة
RT
قصف إسرائيلي يستهدف مقر حركة "فتح" شمال الضفة الغربية
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فجر السبت، إن خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب إنان آخران خلال قصف مسيرة إسرائيلية مقرا لحركة "فتح" بمخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت الوكالة بأن طائرة مسيرة استهدفت مقر "فتح" في مخيم بلاطة بصاروخ أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين وإلحاق أضرار كبيرة بالمكان.

ونشر نشطاء ومدونون مقاطع فيديو وثقت مكان القصف وطواقم الإسعاف أثناء عمليات الإنقاذ.

المصدر: RT + "وفا"

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