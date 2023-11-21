بوتين يحمل واشنطن مسؤولية مأساة غزة.. بريكس مستعدة للحل

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة بريكس بشأن غزة بوقفٍ كاملٍ لإطلاق النار والإفراجِ عن كافةِ الرهائن والسماحِ للأجانب بالخروج من القطاع.

هذا وأكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجموعة، على ضرورة تنفيذ هدنة إنسانية مستدامة بشكل عاجل تفضي إلى وقف العمليات القتالية، داعيا إلى إجراء تحقيق دولي شفاف في جرائم الحرب في قطاع غزة وفقا للقانون الدولي.

وفي هذا السياق أيضا شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه في موسكو باللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية والإسلامية في الرياض، على ضرورة الوقفِ العاجلِ لإطلاق النار في غزة، فيما اتهم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان المجتمع الدولي بازدواجيةِ المعايير وتجاهلِ أفعال إسرائيل ضد المدنيين في القطاع.. فهل تلعب المواقف الدولية دورا في إنهاء الحرب وسفك الدماء في قطاع غزة؟

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