تبون: جددنا التأكيد على تحرك عاجل يوقف التوسع الاستيطاني ضد الفلسطينيين

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه تحدث مطولا ومعمقا عن الظروف الدولية الراهنة وما يحدث في قطاع غزة جراء "الجرائم البشعة وانعكاساتها على الساحتين الاقليمية والدولية".

وأضاف الرئيس الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: "أكدنا في هذا الخصوص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأوضح تبون: "جددنا التأكيد على ضرورة اقتران الاستنكار لسياسة القمع الممنهجة وجرائم الإبادة والتهجير، بتحرك عاجل يوقف التوسع الاستيطاني وردع إرهاب المستوطنين الممارس ضد الفلسطينيين، ويقود إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة".

هذا وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عدم قبول أي شكل من الهجمات الإسرائيلية التي تحولت لعقاب جماعي وباتت تشكل "جريمة حرب". موضحا أنه "لا مفر من تأسيس دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية".

ومع استمرار الحرب في قطاع غزة لليوم الـ46، تتزايد فرص التوصل إلى هدنة، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته بالقطاع، كما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

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المصدر: RT + صحيفة "النهار" الجزائرية