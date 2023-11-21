المتحدث باسم نتنياهو: رئيس الوزراء أكد أن إسرائيل لن تتوقف حتى تصفية حماس

كشف أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن 3 أهداف تعمل تل أبيب على تحقيقها خلال الحرب.

وأفاد أوفير جندلمان بأن رئيس الوزراء نتنياهو قال خلال زيارة للواء احتياط قرب الحدود الشمالية حول استعادة الرهائن "إن الجيش الإسرائيلي يركز حاليا في ممارسة دفاع قوي جدا في الشمال من أجل تحقيق انتصار مبين في الجنوب".

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وأضاف نقلا عن نتنياهو أن "الهدف الأول هو تدمير حماس.. وأن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى يحقق ذلك".

وأشار إلى أن الهدف الثاني هو استعادة الرهائن، مشيرا إلى أنهم يحققون تقدما في هذا الملف.

وصرح بأنه "لا أعتقد أنه من المجدي التحدث عن ملف الرهائن كثيرا، معربا عن أمل أنه ستكون هناك "بشرى سارة" قريبا.

أما الهدف الثالث الذي تحدث عنه نتنياهو خلال زيارته للواء احتياط قرب الحدود الشمالية، هو الضمان بأن ما كان في غزة لن يتكرر، مشددا على أن تل أبيب ستستعيد الأمان في الشمال وفي الجنوب.

قال رئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارة للواء احتياط قرب الحدود الشمالية حول إستعادة المخطوفين: "نرتكز حاليا في ممارسة دفاع قوي جدا في الشمال من أجل تحقيق انتصار مبين في الجنوب.



الهدف الأول هو تدمير حماس. لن نتوقف حتى أن نحقق ذلك.



الهدف الثاني هو استعادة المخطوفين فنحن نتقدم في هذا… pic.twitter.com/VhCd8RnCLP — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 21, 2023

وفي اليوم الـ46 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 13 ألف قتيل بينهم 5600 طفل وأكثر من 3 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، إلى جانب مقتل 390 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

المصدر: RT