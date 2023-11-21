وزير الدفاع الإسرائيلي: مقبلون على قرارات صعبة تتعلق بالحرب على غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرئيل مقبلة على على اتخاذ قرارات صعبة خلال الأيام المقبلة، متعلقة بالحرب على غزة.

وقال خلال اجتماع في مقر "قيادة غزة" في الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء "مقبلون على اتخاذ قرارات صعبة"، بشأن الحرب.

وأضاف غالانت "سنهزم حماس خطوة بخطوة.. ونقترب من إعادة المخطوفين".

وأعلنت هيئة البث الاسرائيلية أن اجتماعا لمجلس الحرب سيعقد الليلة. وبناء على التطورات في موضوع الهدنة وصفقة التبادل، فسينعقد مجلس الوزراء العام أيضا، وقد تم إبلاغ الوزراء بالاستعداد لذلك.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أنه وفقا لاتفاق محتمل تجري صياغته قبل اجتماع لمجلس الوزراء السياسي الأمني والحكومة، ستطلق حركة حماس في البداية سراح 50 أسيرا إسرائيليا (نساء وأطفال) وستبذل جهدا لإطلاق سراح 20 آخرين. وفي مقابل ذلك توافق إسرائيل على تهدئة الحرب لمدة 4 أيام.

وبحسب الاتفاق المقترح سيتم في حال أطلقت حماس عن 20 أسيرا آخرين، يمكن تمديد وقف الحرب يومين آخرين.

وتقول يديعوت أحرنوت أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تتجاوز أيام وقف الحرب 6 أيام.

المصدر: RT