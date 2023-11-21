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ماسك يتعهد بالتبرع بجزء من أرباح "إكس" للمستشفيات الإسرائيلية ومنظمات المساعدات الطبية في غزة

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ماسك يتعهد بالتبرع بجزء من أرباح
Globallookpress Mateusz Slodkowski
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وعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بالتبرع بدخل منصته "إكس" من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم مساعدات طبية للفلسطينيين.

وقال ماسك: "شركة "إكس" ستتبرع بجميع عائدات الإعلانات والاشتراكات المتعلقة بحرب غزة إلى المستشفيات في إسرائيل والصليب الأحمر/الهلال الأحمر في غزة".

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وواجهت "إكس" انسحابا كبيرا للمعلنين بعد تعليقات ماسك، والتي رأى فيها النقاد علامات معاداة السامية. حيث قررت شركات "والت ديزني"، وIBM وApple وغيرهم تعليق إعلاناتهم على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ماسك على خلفية ذلك.

واتهم الإعلام الإسرائيلي، ماسك، بالترويج لمعاداة السامية بعد موافقته على منشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلا: "لقد قلت الحقيقة".

المصدر: نوفوستي

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