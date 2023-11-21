ما عداه.. نتنياهو يعمل على صياغة قانون يخضع بموجبه الوزراء لجهاز فحص الكذب

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يعمل على صياغة مشروع قانون يخضع بموجبه وزراء حكومته لجهاز فحص الكذب.

وذكرت أنه "بموجب مشروع القانون سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات".

ولفتت إلى أن "رئيس الوزراء أمر بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن الشاباك أعلن "تحفظه على القيام بذلك"، مشيرا إلى أنه "يبدو من نص الاقتراح أنه سيطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب".

وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل إنه "من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره".

المصدر: kann