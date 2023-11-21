تمديد بقاء تواجد حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" في البحر الأبيض المتوسط

مددت البحرية الأمريكية، بأمر من وزير الدفاع لويد أوستن، بقاء المجموعة البحرية الضاربة بقيادة حاملة الطائرات الذرية USS Gerald Ford، في البحر الأبيض المتوسط.

وذكر المكتب الصحفي للمعهد البحري- الحربي الأمريكي، أنه تم اتخاذ قرار التمديد على خلفية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي بدأ في 7 أكتوبر.

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ويشار إلى أن حاملة الطائرات المذكورة، تتواجد في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ أكثر من 200 يوم. وارتبط تواجدها في هذا البحر في البداية بالأزمة في أوكرانيا.

وتضم مجموعة الاقتحام البحرية، بالإضافة إلى حاملة الطائرات، طراد الصواريخ الموجهة " نورماندي"، والمدمرات "راماج" و"ماكفول"، و"توماس هودنر".

في الوقت الراهن، توجد مجموعتان من حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية في الشرق الأوسط - واحدة مع حاملة الطائرات "جيرالد فورد" بالقرب من إسرائيل، والثانية مع حاملة الطائرات "إيزنهاور" بالقرب من إيران.

بالإضافة إلى ذلك، توجد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال البحر الأحمر ثلاث سفن إنزال كبيرة تابعة لمجموعة الهجوم البرمائية التابعة للبحرية الأمريكية، بقيادة السفينة الهجومية "باتان". وتحمل هذه السفن، كتيبة المشاة البحرية رقم 26، التي يبلغ عددها حوالي 2.5 ألف فرد.

المصدر: انترفاكس