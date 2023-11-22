"أكسيوس": بلينكن يخطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل للمرة الرابعة منذ 7 أكتوبر

أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يخطط لزيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة العملية في قطاع غزة مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.

وقال الموقع: "يخطط بلينكن للسفر إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل".

ومن المتوقع أن تتم الزيارة قبل قمة وزراء خارجية حلف "الناتو" في 28 نوفمبر.

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وستكون هذه الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن لإسرائيل منذ 7 أكتوبر.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الوزير بلينكن اعترف في رسالة إلى كوادر وزارة الخارجية الأمريكية بوجود خلافات ضمن الإدارة الأمريكية بشأن النزاع الحالي بين إسرائيل وحركة "حماس".

ووجه موظفون بوزارة الخارجية الأمريكية انتقادات لاذعة لتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس. ووفقا لمذكرة حصلت عليها "بوليتيكو"، انتقد مسؤولو وزارة الخارجية بشدة تعامل إدارة بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، مشددين على أنه يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لانتقاد الإسرائيليين علنا.

المصدر: نوفوستي