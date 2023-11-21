المجلس الوطني الفلسطيني يشيد بتصويت برلمان جنوب إفريقيا لصالح قرار قطع العلاقات مع تل أبيب

أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بتصويت برلمان جنوب إفريقيا لصالح قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، داعيا جميع الدول والبرلمانات إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

ووصف فتوح، خطوة برلمان جنوب إفريقيا بـ"الشجاعة، وتعبر عن حجم التضامن من دولة وشعب جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من عمليات فصل عنصري وتطهير عرقي".

ودعا فتوح "جميع الدول والبرلمانات إلى اتخاذ خطوات مماثلة، لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني".

وصوت أعضاء برلمان جنوب إفريقيا لصالح قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

وحصل القرار على دعم 248 نائبا وعارضه 91 نائبا. بينما يعتبر هذا القرار رمزيا إلى حد كبير إذ أن أمر تنفيذه من عدمه بيد حكومة الرئيس سيريل رامافوزا.

وجاء التصويت بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق، استدعاء سفيرها لدى جنوب إفريقيا من البلاد للتشاور على خلفية التصريحات الأخيرة لسلطات جنوب إفريقيا.

هذا ووصف الرئيس سيريل رامافوزا، الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية وجرائم حرب". مؤكدا على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف الحوار بين الجانبين، وضرورة نشر قوات أممية لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

كما قال المحلل الاجتماعي والاقتصادي الجنوب إفريقي مايبوي مانديلا، حفيد الرئيس السابق الراحل نيلسون مانديلا، لقناة RT، سابقا، إن حكومة جنوب إفريقيا تخطط لفرض عقوبات على إسرائيل.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء يوم الثلاثاء حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ 46 يوما، فيما أكد أن "إسرائيل ارتكبت أكثر من 1354 مجزرة"، كما بلغت حصيلة الضحايا 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا و3920 امرأة.

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المصدر: RT