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لبنان.. مقتل صحفيين اثنين ومدني بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

لبنان.. مقتل صحفيين اثنين ومدني بقصف إسرائيلي جنوب لبنان
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أفادت مراسلتنا اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 لبنانين بغارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا للصحافيين عند تقاطع طيرحفا الجبين جنوب لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن صحفيين اثنين ومدني قتلا في الغارة الإسرائيلية.

ونعت قناة "الميادين" مراسلتها فرح عمر ومصورها ربيع المعماري اللذين قتلا بالغارة إسرائيلية.

يأتي ذلك، عقب مقتل المواطنة لائقة سرحان 80 عاما وإصابة حفيدتها آلاء القاسم بجروح جراء استهداف إسرائيلي لأحد المنازل في كفركلا.

يتبع..

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