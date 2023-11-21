إسرائيل تعطل نظام تحديد المواقع العالمي في المستوطنات الشمالية

أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأنه تم تعطيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المستوطنات الشمالية على حدود لبنان الجنوبية، وذلك في محاولة لمنع تسلل طائرات "حزب الله" الانتحارية.

وقال الموقع إنه "في محاولة لمنع تسلل طائرات حزب الله الانتحارية بدون طيار، تم تعطيل استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الشمال، وسط استمرار محاولات حزب الله لإطلاق طائرات بدون طيار انتحارية تستهدف أهدافا على طول الحدود الشمالية".

وذكر أنه "في إطار الجهود المبذولة لمنع تسللهم إلى إسرائيل، يقوم النظام الأمني ​​بتعطيل استقبال الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في جميع أنحاء المنطقة الشمالية".

وشن "حزب الله" أمس الاثنين هجوما كبيرا على عدة مواقع إسرائيلية شمل أكثر من 40 هدفا وموقعا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: Ynet + RT