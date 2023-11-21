البيت الأبيض يعتبر إيران متورطة في استيلاء الحوثيين على سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن تقوم بمراجعة تصنيفاتها الإرهابية على خلفية اختطاف الحوثيين سفينة "غالاكسي ليدر"، كما تعتبر إيران متورطة في ذلك.

وقال كيربي: "الاستيلاء على "غالاكسي ليدر" يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وإيران متورطة في الحادث".

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وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم حاليا بمراجعة قوائم المصنفين على أنهم إرهابيون.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر في حكومة صنعاء بأن قواتها احتجزت سفينة شحن إسرائيلية كانت تبحر في البحر الأحمر.

وأعلن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، في بيان مساء الأحد الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني. وجدد المتحدث تحذيره لكافة السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل معه بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران مسؤولية اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر والتي اقتادها الحوثيون اليوم الأحد واحتجزوها، معتبرا أنها "نزوة إيرانية".

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر "حادثا خطيرا على المستوى العالمي".

المصدر: تاس