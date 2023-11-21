واشنطن: تسليم المساعدات الإنسانية لا يتوقف على صفقة الرهائن

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة على تواصل مع إسرائيل وقطر للتوصل إلى صفقة بشأن الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إن اتفاق الرهائن مع حماس أصبح قريبا لكنه ليس نهائيا.

إقرأ المزيد

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "أن تسليم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لا يتوقف على صفقة الرهائن".

وصرح ميلر للصحفيين بأنه كان من الواضح منذ بعض الوقت أن إطلاق سراح الرهائن سيفتح إمكانية توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل ووكالات دولية ومنظمات إغاثة، من أجل دخول المساعدات عبر معبر رفح، مؤكدا في السياق أن عمليات التفتيش تمثل "عائقا".

وقال ميلر "نجري محادثات مع الإسرائيليين بشأن تكثيف عمليات تفتيش الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية قد قالت إن وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل سيبدأ صباح الخميس.

إقرأ المزيد

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم ظهر الخميس الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

كما أكدت أنه سيتم الإفراج عن أسرى إسرائيليين مساء الخميس 23 نوفمبر.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق الليلة على صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستعقد جلسة يوم الأربعاء بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر مقربة من حماس لمراسل RT منصور شومان، تفاصيل التهدئة في قطاع غزة، حيث تضمنت هدنة 5 أيام قابلة للتمديد وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

وحسب المصادر فإن إسرائيل سوف تسحب قواتها إلى الأطراف وتفتح ممرا بين شمال وجنوب القطاع، كما سيتم فتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى توقف المسيرات الإسرائيلية عن التحليق فوق القطاع.

وردا على ذلك سوف تطلق حركة "حماس" سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين.

المصدر: RT + وسائل إعلام أمريكية