بعد مطالبة بن سلمان بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.. واشنطن ترفض وتعلن النظر في حزمة جديدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة لن تستجيب لنداء الدول الإسلامية التي تصر على وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال ردا على سؤال حول استعداد الولايات المتحدة لوقف إرسال الأسلحة والذخائر، بعد دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود: "لا، نحن لسنا مستعدين لهذه الخطوة. كما أن الكونغرس يدرس حاليا طلبا، ونأمل أن تتم معالجته على الفور وينص على تقديم مساعدة إضافية لإسرائيل وأوكرانيا".

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول ما إذا كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يعتزم لقاء وفد الدول الإسلامية الذي زار الصين مؤخرا، قال ميلر إنه لا يوجد جدول زمني محدد، لكن التفاعل بين الطرفين مستمر.

وأكد ولي العهد السعودي في كلمة خلال الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لقادة مجموعة "بريكس" أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967.

وشدد على ضرورة أن يتم بشكل فوري فرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وإدانة تدمير إسرائيل للمستشفيات في القطاع، ومطالبة جميع الدول، بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل.

المصدر: تاس