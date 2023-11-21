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محامون أتراك يطالبون المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو

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محامون أتراك يطالبون المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو
Globallookpress Chris Emil JanÃŸEnKeystone Press Agency
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (صورة أرشيفية)
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تقدمت مجموعة من المحامين الأتراك بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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جاء ذلك فيما صرح به أحد الذين رفعوا الدعوى القضائية المحامي بوراك بيكير أوغلو لمراسل "تاس"، حيث تابع: "لقد تقدمنا لتونا بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ومجلس الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الأركان العامة، وقائد القوات الجوية، وقائد المنطقة الجنوبية، وطالبنا باستصدار مذكرة اعتقال بحقهم، وكذلك بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وكان محامو "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم قد رفعوا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تعمل على إعلان دولة إسرائيل دولة "مجرمة حرب"، وأشار إلى أن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاورا.

المصدر: تاس

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