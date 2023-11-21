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معارك شرسة وحرب شوارع ضارية تجري الآن في عدة محاور في شمال القطاع أشدها غرب مدينة غزة

"حزب الله" يعلن استهداف جديد لتجمع للجنود الإسرائيليين وتحقيق إصابات مباشرة

أخبار العالم العربي

Globallookpress
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أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان له، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع جديد لجنود إسرائيليين في موقع المالكية.

وجاء في البيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، هاجم مجاهدو ‌‏المقاومة الاسلامية عند ‏الساعة 4:50 من عصر يوم الثلاثاء 21-11-2023  تجمعا لجنود الاحتلال ‏في موقع ‏بياض بليدا وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن "حزب الله" عن تنفيذ هجمات كبيرة ضد مواقع إسرائيلية واستهداف جنود وتحقيق إصابات مباشرة.

كما أكد "حزب الله" أنه "استهدف تجمعا للجنود الإسرائيليين في مستوطنة "أفيفيم" ردا على استهداف الزميلين الشهيدين فرح عمر وربيع المعماري".

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في الساعات الأخيرة، تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق داخل الأراضي الإسرائيلية. قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تهاجم مصادر النيران بالمدفعية وقذائف الهاون والدبابات".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر تاريخ عملية "طوفان الأقصى".

 

 

 

المصدر: RT

 

 

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